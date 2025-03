Atores X personagens: saiba quem é quem no remake da novela ‘Vale Tudo’ da Globo

Na próxima segunda-feira, dia 31 de março, estreará na tela da Globo o remake de ‘Vale Tudo’, novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, que fez sucesso no final da década de 1980 e entrou para a galeria dos grandes títulos da teledramaturgia brasileira ao abordar temas como falta de ética, corrupção e inversão de valores. Desde que foi anunciada, a nova versão tem gerado burburinhos na mídia e despertado a ansiedade do público.

A história tem como foco o conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos). Enquanto a matriarca acredita ser possível crescer com honestidade no país, a jovem pensa justamente o contrário. O embate entre elas mobiliza todos os núcleos da trama, provocando confrontos éticos, histórias de amor e o encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A trama ainda conta com a icônica vilã Odete Roitman (Débora Bloch), que protagoniza um embate ético sobre ser ou não ser honesto. Ao final, o trailer dá grande destaque para uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. A personagem de Débora Bloch desce de um helicóptero e diz: “Pode avisar que Odete Roitman chegou”. O remake de Vale Tudo é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques. A direção artística é de Paulo Silvestrini, a direção geral é de Cristiano Marques, e a direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes. Bella Campos (Maria de Fátima), Taís Araújo (Raquel), Cauã Reymond (César), Paolla Oliveira (Heleninha) e Débora Bloch (Odete Roitman) são os grandes destaques da trama. Com a estreia de ‘Vale Tudo’ se aproximando, a reportagem da IstoÉ Gente apresenta 12 atores do elenco do remake, que interpretam os papéis dos atores que participaram da primeira versão da novela. Odete Roitman Beatriz Segall (primeira versão) – Debora Bloch (remake) Raquel Regina Duarte (primeira versão) – Taís Araújo (remake) Maria de Fátima Glória Pires (primeira versão) – Bella Campos (remake) Heleninha Renata Sorrah (primeira versão) – Paolla Oliveira (remake) César Carlos Alberto Riccelli (primeira versão) – Cauã Reymond (remake) Solange Lidia Brondi (primeira versão) – Alice Wegmann (remake) Ivan Antonio Fagundes (primeira versão) – Renato Góes (remake) Celina Junqueira Nathalia Timberg (primeira versão) – Malu Galli (remake) Marco Aurélio Reginaldo Faria (primeira versão) – Alexandre Nero (remake) Afonso Cássio Gabus Mendes (primeira versão) – Humberto Carrão (remake) Aldeíde Lilia Cabral (primeira versão) – Karine Teles (remake) Rubinho Daniel Filho (primeira versão) – Júlio Andrade (remake)

Assista ao trailer:

O enredo da novela

Na região do Sul do Brasil acontecem os primeiros capítulos da história de “Vale tudo”: a inescrupulosa Maria de Fátima, jovem que odeia ser pobre, vende a única propriedade da família e foge com todo o dinheiro para o Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar modelo. Sua mãe, Raquel, mulher de caráter reto, vai atrás dela. Na versão original, mãe e filha foram interpretadas, respectivamente, por Regina Duarte e Gloria Pires. No remake, Taís Araujo e Bella Campos estarão nos icônicos papéis.

Alto astral e batalhadora, Raquel foi criada com amor e atenção pelo pai Salvador (Antonio Pitanga), homem íntegro que honra cada dia trabalhado na alfândega brasileira no Paraguai. Tão correta quanto o pai, Raquel começa a trama como suplente de guia de turismo em um hotel simples da cidade.

Raquel tenta educar Maria de Fátima da forma mais ética possível. Mas a ambiciosa moça tem uma visão completamente oposta à da mãe sobre o caminho para se vencer na vida e não mede esforços para ascender socialmente.

Com um golpe que deixa a mãe para atrás sem explicações, Fátima se muda para a Cidade Maravilhosa em busca de dinheiro e fama, e acaba se aproximando novamente do pai, Rubinho (participação especial de Júlio Andrade no remake). Raquel também se muda, na esperança de reencontrar e resgatar a índole da filha, que acredita ter sido mal influenciada. E, lá, precisa lutar para sobreviver.

O que sabemos sobre o remake de ‘Vale Tudo’?