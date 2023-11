Atores em greve chegam a acordo provisório com estúdios de Hollywood

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/11/2023 - 5:25 Para compartilhar:

O sindicato dos atores de Hollywood chegou a um acordo provisório com os estúdios para resolver a segunda de duas greves que abalaram a indústria do entretenimento, enquanto os trabalhadores exigiam salários mais altos na era do streaming de TV, disse o sindicato na quarta-feira.

Foram 118 dias totais de paralisação, a mais longa na história da indústria da atuação. O conselho nacional do grupo considerará o acordo na sexta-feira, e o sindicato disse que divulgaria mais detalhes após essa reunião.

Os membros do sindicato SAG-AFTRA abandonaram o cargo em meados de julho, pedindo um aumento nos salários mínimos, uma parte das receitas do serviço de streaming e proteção contra a substituição por “réplicas digitais” geradas pela inteligência artificial (IA).

O sindicato disse que os negociadores chegaram a um acordo preliminar sobre um novo contrato com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), que representa Walt Disney (DIS.N), Netflix (NFLX.O) e outras empresas de mídia.

O avanço significa que Hollywood pode acelerar a produção plena pela primeira vez desde maio, assim que os sindicalistas votarem pela ratificação do acordo nas próximas semanas.

“Estou aliviado”, disse a atriz Fanny Grande em entrevista.

“Tem sido muito difícil para a maioria das pessoas na indústria, especialmente as pessoas de cor. Do jeito que está, não temos tantas oportunidades. Não somos grandes celebridades que têm dinheiro no banco há meses. Eu realmente espero que seja um acordo justo.”

Os atores tinham preocupações semelhantes às dos escritores de cinema e televisão, que argumentavam que a remuneração dos membros do elenco da classe trabalhadora havia diminuído à medida que o streaming se consolidava, tornando difícil ganhar um salário mínimo em cidades como Los Angeles e Nova York.

As séries de TV em streaming não ofereciam os mesmos pagamentos residuais que os atores desfrutavam durante o apogeu da TV aberta.

Os artistas também ficaram alarmados com os recentes avanços na inteligência artificial, que temiam que pudessem levar os estúdios a manipular suas imagens sem permissão ou a substituir atores humanos por imagens digitais.

George Clooney e outras estrelas da lista A expressaram solidariedade aos atores de nível inferior e instaram a liderança sindical, incluindo o presidente da SAG-AFTRA e ator de “The Nanny”, Fran Drescher , a chegar a uma resolução.

As interrupções custaram à Califórnia mais de 6 bilhões de dólares em perda de produção, de acordo com uma estimativa do Milken Institute.

Com pouco trabalho disponível, muitos adereços, figurinistas e outros membros da equipe lutaram para sobreviver.

FilmLA, o grupo que aprova licenças de filmagem, relatou que a produção do roteiro durante a semana de 29 de outubro caiu 77% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As greves de Hollywood ocorreram durante um ano de outras ações trabalhistas de alto nível.

O United Auto Workers encerrou recentemente seis semanas de greves nas montadoras de Detroit.

Professores, enfermeiros e profissionais de saúde também abandonaram o trabalho.





As paralisações de trabalho em Hollywood forçaram as redes de transmissão a preencher suas escalações de outono com reprises, programas de jogos e reality shows.

Também levou os estúdios de cinema a adiar grandes lançamentos como “Duna: Parte 2” porque atores marcantes não conseguiam promovê-los.

Outros filmes importantes, incluindo o último capítulo da franquia “Missão: Impossível” e o remake em live-action do clássico animado “Branca de Neve” da Disney, foram adiados para 2025.

