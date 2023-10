Atores e estúdios de Hollywood mantêm conversas sobre greve

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 17:08 Compartilhe

Os atores de Hollywood em greve tinham uma reunião agendada com os dirigentes dos estúdios em Los Angeles nesta quarta-feira (4), aumentando as esperanças de que centenas de filmes e programas de televisão possam finalmente retomar a produção em breve.

A reunião prevista entre os negociadores do sindicato de atores de cinema (SAG-AFTRA) e os chefes dos estúdios, como Disney e Netflix, é a segunda desta semana. Ela ocorre uma semana depois de os roteiristas de Hollywood terem voltado ao trabalho após resolverem sua própria greve.

Dada a agitação das negociações e as semelhanças entre as reivindicações do SAG-AFTRA e as dos roteiristas, muitos atores presentes nos piquetes nesta semana expressaram otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo em breve.

“Estou muito feliz que os roteiristas tenham chegado a um acordo porque acredito que isso nos dá um impulso positivo”, disse Elyssa Phillips, membro do sindicato e atriz de “Silicon Valley”.

“Há muitas coisas que serão semelhantes. Há muitas coisas diferentes. Mas sinto que isso traz muita energia positiva (…) para avançar nas negociações”, acrescentou.

Muitas produções de Hollywood foram interrompidas quando a greve dos roteiristas começou em maio.

Mesmo agora que os roteiristas voltaram ao trabalho, a maioria das produções não pode ser retomada até que sejam resolvidas as exigências do SAG-AFTRA, que entrou em greve em julho.

O SAG-AFTRA e os estúdios não tinham mantido conversas formais até esta semana, quando ocorreu um “dia inteiro de negociações”. Após essas conversas, ambas as partes concordaram imediatamente em voltar à mesa nesta quarta-feira.

Assim como os roteiristas, os atores têm reivindicado melhorias salariais, maior transparência sobre os lucros das séries de sucesso em plataformas de streaming e mais proteções contra a inteligência artificial.

Teoricamente, segundo analistas, a resolução da greve dos roteiristas deveria ajudar os atores a chegar a um acordo. Mas as demandas salariais do SAG-AFTRA vão além das dos roteiristas.

Eles também estão preocupados com a ameaça da inteligência artificial, que poderia ser utilizada para clonar suas vozes e imagens e reutilizá-las perpetuamente sem compensação ou consentimento.

“Este será um obstáculo com o qual nossos negociadores terão que lidar e garantir que consigamos disposições e proteções”, disse a atriz Michelle C. Bonilla em um piquete em frente aos escritórios da Disney na terça-feira.

Os atores também têm suas próprias demandas específicas, como restrições ao uso de audições gravadas remotamente por eles mesmos, que se tornaram onipresentes durante a pandemia, mas que não são bem vistas por muitos deles.

Algumas produções de cinema e televisão envolvendo pequenos estúdios de Hollywood já foram retomadas, graças a isenções temporárias conhecidas como “acordos provisórios”.

