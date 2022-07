Atores e atrizes do Brasil que encontraram seu espaço no exterior

“Não dá para esperar horas para fazer um teste e depois aguardar a resposta. Quero montar meu grupo, algo como uma companhia, fazer projetos e mandar para a indústria, para as plataformas”, diz a atriz e influenciadora carioca Mariana Lewis, aos 17 anos.



Apesar da pouca idade, esse “arregaçar as mangas” já faz parte da vida dela há um bom tempo. Foi com web séries feitas em seu canal no YouTube, o Demais, que conta com mais de 650 mil seguidores, que ela ganhou destaque com produções autorais.

A primeira série, O Encanto da Sereia, ela lançou quando tinha apenas oito anos de idade. Foram mais de 400 episódios que lhe renderam o prêmio de Incentivo à produção digital no Rio WebFest 2016. Com Doctor Faustus, a atriz ganhou o prêmio de melhor atriz no Asia Web Awards 2021.

Ela e uma série de artistas brasileiros buscam (e alcançam) o sucesso em produções estrangeiras, especialmente no streaming. Mariana, por exemplo, tem cinco produções no catálogo da Amazon Prime. Uma delas é Changes, gravada no começo de 2020, na cidade de Canterbury, no sul do Reino Unido, com elenco britânico.

Também é o caso de Henry Zaga, de 29 anos. Nascido em Brasília, ele se mudou para Los Angeles em 2012 para estudar artes cênicas. Pouco depois, foi escalado para atuar na série Teen Wolf, da MTV americana. Zaga nem chegou a se formar, pois emendou um trabalho no outro, como no filme XOXO, de Christopher Louie, lançado pela Netflix em 2016, e na série 13 Reasons Why. Apesar do bom início, o ator diz que os testes para conseguir os papéis são constantes e inevitáveis.

“São tantos testes – e tudo para ontem – que muitas vezes não dá nem tempo de ler os roteiros completos, só mesmo de estudar as cenas e compor minimamente o personagem”, conta Zaga.

IMPRESSÕES. O trabalho que lhe rendeu mais destaque foi o filme Os Novos Mutantes (2020), criação da Marvel Comics. Apesar da sensação de dever cumprido, Zaga diz que estar em um lugar tão almejado no mundo cinematográfico lhe deu falsas impressões sobre sucesso. “Hoje, vejo com outros olhos. Tenho muito chão pela frente como ator e muita consciência disso.”

Até setembro, Zaga está comprometido com a gravação de The Crowded Room, série dramática produzida pela Apple TV +. Ele estará ao lado do ator britânico Tom Holland, conhecido por interpretar o Homem-Aranha da Marvel.

Já a paulistana Giovanna Grigio, de 24 anos, colecionou uma série de papéis em produções brasileiras: foi Mili, no remake da novela infantil Chiquititas, e atuou ainda em Malhação, Êta Mundo Bom e na série As Five. A chance internacional veio com a nova versão de Rebelde, da Netflix, filmada no México. Giovanna interpreta Emilia, uma das protagonistas. A segunda temporada estreia no dia 27 de julho.

A atriz diz que trabalhar fora lhe trouxe ainda mais experiência. “Me fez aprender muito. Saí da minha zona de conforto, o que me enriqueceu como artista”, afirma Giovanna, que destaca o convívio com os demais atores de Rebelde como o mais favorecedor.

Giovanna diz que nunca havia feito uma preparação específica de olho no mercado internacional – o que só aconteceu quando necessário. Por exemplo, ela aprendeu espanhol quando foi chamada para a série mexicana.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.