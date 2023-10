Atores de ‘Terra e Paixão’ falam sobre expectativa do público para serem namorados na vida real

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2023 - 12:44 Para compartilhar:

Os atores Amaury Lorenzo e Diego Martins, intérpretes de Ramiro e Kelvin, da novela “Terra e Paixão”, na Globo, falaram sobre a expectativa do público para que também sejam um casal fora das telas.

“Acho normal essa pressão para que a gente vire um casal de verdade. É algo que as pessoas criam para ficar ainda mais legal. Somos realmente muito próximos na vida real, e isso acaba dando vazão a essa fantasia dos outros. Eu mesmo já torci por algo assim quando assistia a filmes e achava que aqueles casais podiam ser de verdade, para o meu próprio prazer”, disse Diego em entrevista ao jornal Extra.

“Diego é um homem lindo, inteligente, interessante. Se o Brasil inteiro está apaixonado por ele, por que eu não ficaria?”, completou Amaury.

Os artistas revelaram também que nesse momento não estão namorando.

“Eu estou. Sou muito afetivo, gosto de dar atenção, conversar. Fica difícil administrar trabalho e vida amorosa. Novela exige dedicação atlética, e eu gosto de fazer tudo muito bem. Sinto falta (de uma companhia), mas…”, disse o intérprete do Ramiro.

Já o companheiro de cena revelou que esteve em um longo relacionamento que terminou há pouco mais de um ano, mas que nesse momento o interesse é apenas no trabalho.

Com o sucesso do casal criado pelo autor Walcyr Carrasco, eles revelaram que têm recebidos muito nudes e cantadas.

“Quando as pessoas pedem, ok. Mas o que me apertam de surpresa, já chegam apertando e beijando. De repente, aparece uma mão: ‘Kelvin gosta de apertão, né?’. É, mas eu não sou o Kelvin”, disse Diego.

“Muitos nudes. Esses dias, correndo na praia, tive que parar toda hora pra foto. Perguntaram se podiam apertar a minha bunda. Deixei, sem problema”, compartilhou Amaury.

