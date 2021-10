Atores de ‘Smallville’ confirmam que sequência animada já está em desenvolvimento

Recentemente, Tom Welling e Michael Rosembaum, atores que interpretaram Clark Kent e Lex Luthor na famosa série ‘Smallville’, revelaram que vão reprisar seus papéis em uma nova produção.

“Bem, nós não estamos autorizados a falar sobre isso agora, porque ainda está nos estágios iniciais. Mas sim, já começamos o desenvolvimento. Estamos tentando ver o que acontece, mas isso é tudo que posso dizer agora”, disseram os atores durante entrevista para o CBR.

Welling disse que a animação vai explorar a vida de Clark como Superman, algo que sempre foi o desejo dos fãs. “O curioso sobre a série é que muitas fãs perguntam: ‘Por que vocês pararam?’ Eu posso dar um milhão de razões pelas quais paramos, mas também entendo porque os fãs desejam ver mais. Me sinto da mesma forma com as séries das quais sou fã. Mas ‘Smallville’ era sobre o Clark, não sobre o Superman. A animação já é uma outra coisa, estamos tentando pular para outro nível, onde talvez possamos trabalhar com essa ideia de ver Clark como Superman. Acho que vai ser bem divertido”, diz.

Além da dupla, Alfred Gough e Miles Millar, criadores de ‘Smallville‘, serão os produtores da animação. ‘Smallville‘ acompanhava as aventuras de Clark Kent antes de se tornar o Superman e permaneceu no ar entre 2001 e 2011.

