Ator Zac Efron é hospitalizado na Espanha após incidente em piscina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2024 - 19:13 Para compartilhar:

O ator Zac Efron foi levado a um hospital na Espanha um acidente sofrido na noite de sexta-feira, 2. A informação foi confirmada ao portal de notícias estadunidense TMZ, que afirma que o artista foi encontrado na piscina por funcionários do lugar onde estava hospedado na ilha de Ibiza.

O ator teria tido alta nesta segunda-feira e deverá continuar uma recuperação fora do hospital.

+Zac Efron vira alvo de memes na internet por causa de novo look para filme

Um representante de Efron disse que ocorreu apenas um “pequeno incidente”. O TMZ alega que questionou então porque Efron precisou ser encontrado por trabalhadores e levado por eles ao hospital, mas não obteve resposta.

Efron está passando por uma temporada em praias da Europa. Em suas redes sociais, com registros de passagens por locais como Saint-Tropez, Mykonos e Paris. A viagem seria um período de férias após a gravação do filme “Garra de Ferro”, que também conta com Jeremy Allen White, astro da série The Bear.