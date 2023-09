Ator Victor Meyniel sofre homofobia e é brutalmente agredido no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2023 - 15:18 Compartilhe

O ator Victor Meyniel, do filme “Meus 15 anos”, foi vítima de agressão no Rio de Janeiro neste sábado, 2. Ele e a mãe foram prestar queixa na 12ª DP e abriram um boletim de ocorrência. O advogado do rapaz, Ricardo Brajterman, alega que houve crime de homofobia. Victor passou por exame de delito no Instituto Medico Legal (IML) e foi atendido pela UPA.

O rapaz teria conhecido o agressor na Fosfobox, boate na zona sul do Rio. Identificado como Yuri de Moura Alexandre, ele foi para casa com Victor, onde aconteceu a agressão.

Imagens da câmera de segurança divulgadas pelo advogado mostram o momento do crime. O porteiro do prédio permanece sentado enquanto Victor é brutalmente agredido com socos no rosto. O funcionário foi indiciado por omissão de socorro, segundo mostrou reportagem do UOL Splash.

Victor ficou famoso na adolescência com vídeos no aplicativo Vine, além de ter canal no YouTube com cerca de 1 milhão de inscritos. Ele atuou nos filmes “Internet: o Filme” e “Meus 15 Anos”. Também esteve na série “Queens of Brazil”.

Veja a nota oficial divulgada pela defesa do ator:

