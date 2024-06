Ator Tom Bower, de ‘Duro de Matar 2’, morre aos 86 anos

O ator norte-americano Tom Bower, que chamou atenção no mundo do cinema ao atuar nos filmes Duro de Matar 2 e Nixon, morreu aos 86 anos. A morte do artista ocorreu no dia 30 de maio, conforme a família do artista informou ao site the Hollywood Reporter. Porém a notícia só foi divulgada nesta quinta-feira, 6.

Tom Bower morreu durante o sono enquanto dormia na casa onde morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos.