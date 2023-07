Ator Stênio Garcia, de 91 anos, é internado com quadro de septicemia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2023 - 11:41 Compartilhe

O ator Stênio Garcia foi internado neste sábado, 1 de julho, em hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com quadro de septicemia aguda. Trata-se de infecção generalizada no sangue causada por bactéria. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Ainda segundo o jornal, apesar de fortes dores no quadril e nas pernas, Stênio Garcia está consciente e respirando normalmente, sem necessidade do uso de máscara de oxigênio.

O ator passou por uma bateria de exames e fez tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão. Também passou por testes laboratoriais completos, tanto no dia internação quanto na manhã deste domingo, 2. Após antibiótico intravenoso, teve uma leve melhora.

Stênio Garcia está acompanhado da esposa, Mari Saade. O jornal informa também que o médico responsável por cuidar do ator proibiu visitas para que ele se recupere o mais rápido possível.

