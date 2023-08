Ator Sidney Sampaio quebra quarto de hotel, pula da janela e é hospitalizado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 12:38 Compartilhe

O ator Sidney Sampaio deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 4, após se jogar do primeiro andar de um hotel. Segundo informações do “Balanço Geral”, ele está bem.

Durante a madrugada, o ator quebrou o quarto em que estava, no quinto andar, pertubou outros hospedes e invadiu um quarto no primeiro anda, onde se jogou pela janela. Testemunhas descrevem que Sidney estava “transtornado” e, inclusive, teria sido rejeitado em outro hotel.

Câmera de segurança registrou o momento em que o ator cai. Conforme as imagens, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local e o socorreu.

#BalançoGeralRJ | Ator Sidney Sampaio destruiu o quarto de um hotel e depois se jogou da janela pic.twitter.com/Etop1Ej6UJ — Tino Junior (@tinojunior) August 4, 2023

