Ator Russel Brand menciona ‘semana deprimente’ após acusações de agressão sexual

O ator e comediante britânico Russel Brand disse nesta sexta-feira que teve “uma semana deprimente”, em sua primeira declaração após ser acusado de agressão sexual e estupro, o que não comentou explicitamente.

“Obviamente, foi uma semana atípica e deprimente, e agradeço muito por seu apoio e por terem questionado as informações que estão sendo apresentadas”, declarou Brand em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, que tem 6,6 milhões de inscritos. “Preciso agora do seu apoio, mais do que nunca.”

O ator não mencionou diretamente a investigação conjunta do The Times, Sunday Times e Channel 4 na qual quatro mulheres fizeram acusações de estupro, agressão sexual e abuso emocional contra ele. Uma outra mulher o acusou ontem de exibicionismo.

Segundo os relatos das mulheres, as agressões ocorreram entre 2006 e 2013, quando Brand, conhecido também por ser ex-marido da cantora Katy Perry, estava no auge da fama.

