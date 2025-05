Ator Rodrigo Ternevoy estreia no Brasil em produção britânica do Disney+

Com 10 anos de carreira, o ator Rodrigo Ternevoy está pronto para alçar novos voos na carreira e mostrar seu talento no Brasil. Após fazer sucesso em “Fair City”, novela da Irlanda em que ficou no elenco de 2016 à 2022, ele poderá ser visto a partir de 30 de abril em “Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes”, produção britânica da Disney+, que vai estrear mundialmente na plataforma.

A série é dividida em quatro episódios e retrata o caso real do assassinato do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto por policiais do Serviço de Polícia Metropolitana na estação de Stockwell, no metrô de Londres no ano de 2005, após ter sido erroneamente identificado como um dos suspeitos envolvidos nas tentativas de atentado a bomba que fracassou no dia anterior na capital inglesa.

O ator interpreta Giovani, irmão de Jean Charles. Ele foi o braço direito dos pais e de toda a família no Brasil durante toda a tragédia. “Ele assumiu a responsabilidade de representar os pais — já com idade avançada — e manteve a comunidade brasileira informada sobre tudo o que acontecia na Inglaterra sobre o caso”, comenta.

“Além disso, sofreu profundamente com a perda do irmão, e essa foi, sem dúvida, a parte mais desafiadora ao interpretá-lo. Tive o cuidado de mostrar sua força na tela, mas sem nunca apagar a imensa dor que ele certamente carregava naquele momento”, complementa.

Rodrigo Ternevoy lembra também que sentiu uma forte conexão quando foi fazer teste para o papel: “Senti uma conexão forte com meu personagem e com a história. A tragédia aconteceu em 2005, e, em 2008, deixei o Brasil para morar na Europa. Lembro bem do caso — ou, pelo menos, achava que lembrava, até ler o roteiro escrito por Jeff Pope”.

“Descobri muitos detalhes que desconhecia. A leitura dele foi reveladora e aprofundou ainda mais minha entrega ao papel”, finaliza o artista.