Ator que interpreta jogador nº 001 de ‘Round 6’ fala sobre como a série mudou sua vida

O ator Oh Yeong-su falou recentemente sobre sua vida após o fenômeno de audiência ‘Round 6’ (‘Squid Game’), da Netflix. Ele interpreta Oh Il-nam, o jogador de número 001, que é envolvido em um dos maiores plot-twists da série. O astro sul-coreano de 77 anos deu a primeira entrevista para a TV desde que estrelou no programa.

Em entrevista ao programa ‘How Do You Play’, ele diz que toda a repercussão tem sido avassaladora e ele precisa de um tempo para organizar as ideias. Como ele não tem um manager, sua filha está o ajudando a responder mensagens de fãs e lidar com o volume de interações que estão acontecendo com ele.

“Eu sinto que estou flutuando no ar. Isso me faz pensar: Preciso me acalmar, organizar meus pensamentos e me conter agora. Tantas pessoas têm entrado em contato comigo e, como não tenho um manager para me ajudar, é difícil para mim lidar com o volume de chamadas e mensagens que tenho recebido. Então minha filha tem me ajudado. As coisas mudaram um pouco. Mesmo quando vou a um café ou algo assim, agora tenho que estar ciente de [como sou percebido pelos outros]. Isso me fez pensar: ‘Ser famoso também é difícil'”, contou.

A declaração do ator mostra calma e maturidade mesmo em face da fama internacional que está experimentando como o ‘velho’ do ‘Round 6′. “Eu não tenho grandes ambições. Grande ou pequeno, recebi muitas coisas enquanto vivia minha vida. Agora, eu quero deixar para trás as coisas que eu recebi. Para ilustrar, digamos que você vá para uma montanha e veja uma flor. Quando somos jovens, escolhemos a flor e a pegamos para nós. Mas quando você chegar na minha idade, você a deixa lá exatamente como está, e você retorna para vê-la novamente mais tarde. É o mesmo com a vida. Deixando as coisas exatamente como são. Não é fácil’, conta ele, que fez a apresentadora chorar diante da sabedoria de suas palavras.

No dia 13 de outubro, ‘Round 6’ se tornou a série mais assistida na Netflix, contabilizando 111 milhões de visualizações. Com informações de ScreenRant.

