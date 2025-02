Ator que fez Mark Zuckerberg no cinema não quer mais ser associado ao bilionário

Jesse Eisenberg, 41, ator que interpretou Mark Zuckerberg no filme “A Rede Social”, não quer mais ser associado ao dono da Meta. Em entrevista à ‘BBC Radio 4’ nesta terça-feira, 4, o diretor ainda acusou o bilionário de ser “problemático” ao acabar com a checagem de fatos em suas plataformas.

Durante o bate-papo, Jesse revelou que não tem acompanho a trajetória do empresário porque “não quero pensar em mim como associado a alguém assim”. “Não é como se eu tivesse jogado com um grande jogador de golfe ou algo assim e agora eu quero que as pessoas pensem que eu sou um grande jogador de golfe”, explica.

“Esse cara que está fazendo coisas que são problemáticas, tirando a verificação de fatos e preocupações com a segurança. Tornando as pessoas que já estão ameaçadas neste mundo ainda mais ameaçadas.”

Em janeiro deste ano, Zuckerberg anunciou que a Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) encerraria seu programa de verificação digital nos Estados Unidos, ao insinuar que tal medida “impulsiona a censura”. O fim da medida, que servia como resposta a desinformação e propagação de fake news, é vista como um retrocesso.

“Essas pessoas têm bilhões e bilhões de dólares, mais dinheiro do que qualquer pessoa humana já acumulou. E o que estão fazendo com isso?”, questiona. “Ah, eles estão fazendo isso para ganhar favores com pessoas que estão pregando [coisas] odiosas”, diz.

Jesse Eisenberg concorre ao Oscar de Melhor Roteiro pelo filme “A verdadeira dor”.