Ator pornô morre aos 33 anos após fazer post em hospital pedindo ajuda

O ator pornô Jason Pacheco, conhecido como Randy, morreu no último sábado (9) em um hospital em Massachusetts, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal britânico The Sun, que noticiou a morte do ator nesta segunda (11), a a causa ainda não foi determinada. Na semana passada, Jason fez um último post em seu Instagram direto do hospital, informando que estava com problemas nos rins.

“Odeio pedir qualquer ajuda, mas estou passando por alguns problemas médicos. Meus rins estavam falhando, entre outros problemas, mas estou melhor Estou no hospital há 5 dias. Para todos os meus fãs, começarei a postar muito depois queq me recuperar disso”, escreveu o ator.

Na sequência, Jason pede ajuda financeira. “Qualquer ajuda. GoFundMe [serviço de arrecadação de dinheiro online] cobra uma taxa, então, se você preferir doar para o meu PayPal, está no meu perfil. Obrigado a todos que ainda são fãs, amo todos vocês e sou extremamente grato por ter o apoio de vocês. Manterei vocês atualizados”, disse Jason.