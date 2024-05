Ator Paulo César Pereio morre no Rio de Janeiro, aos 83 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 18:01 Para compartilhar:

O ator Paulo César Pereio morreu na tarde deste domingo, 12, no Rio de Janeiro, aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital, onde ele estava internado.

Segundo informações do g1, unidade de saúde de saúde informou que o ator estava em tratamento de uma doença hepática avançada e chegou ao centro médico durante a madrugada, já em estado grave.

Paulo César Pereio nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940. Ele teve trabalhos marcantes na TV, teatro e no cinema, e chegou a atuar em mais de 60 filmes.

No cinema, ele trabalhou em produções de importantes cineastas brasileiros, como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.

Pereio vivia no Retiro dos Artistas desde o início da pandemia da Covid-19.

“Adeus Pereio. Te Amo. Sempre”, escreveu o ator Stepan Nercerssian ao publicar uma imagem ao lado do amigo no Instagram.

Ele foi casado com a atriz e apresentadora Cissa Guimarães, com quem teve dois filhos.

