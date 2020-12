Ator Patrick Stewart revela fazer terapia para superar trauma de infância

Nunca é tarde demais para fazer terapia. Esse é o caso do famoso Patrick Stewart, responsável por dar vida ao Professor Xavier na franquia X-Men. Ele contou que aos 80 anos, faz terapia para superar um trauma de infância: via seu pai agredindo sua mãe.

“Aos 80 anos, ainda faço terapia. Vejo uma pessoa todas as semanas aqui em Los Angeles, alguém que vejo esporadicamente há quase 20 anos”, disse, durante entrevista ao jornal The Telegraph. “Meu diretor me agrediu com uma bengala quando eu tinha 14 anos, e eu não havia feito aquilo de que ele me acusava. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu queria atacá-lo. Eu o teria matado. Se eu tivesse colocado minhas mãos nele, não acho que ele teria sobrevivido”, continuou o ator.

Para finalizar, ele conta que sempre teve medo de ficar agressivo igual ao pai. “Raiva e fúria extremas — eu precisava fingir. Eu tinha medo do que poderia acontecer comigo se eu deixasse esses sentimentos reais aflorarem, porque os herdei.”

