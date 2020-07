Ator Paco Rodrigues morre em acidente de moto

O ator Paco Rodrigues, de 48 anos, faleceu na noite desta segunda-feira (27). O acidente aconteceu na Rodovia Anhaguera, em Jundiaí.

De acordo com a concessionária que administra a Rodovia, Paco pilotava uma moto que foi atingida por um carro. Quando estava caído na via, o ator foi atropelado por mais três motoristas e morreu no local.

O responsável por atingir o artista fugiu do local do acidente.

Veja também