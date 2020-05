Ator norte-americano diz ter visto anjos durante experiência de quase morte

Gary Busey, de 75 anos, é um ator norte-americano que ficou famoso por trabalhar em filmes, como ‘A História de Buddy Holly‘, ‘Caçadores de Emoção‘ e ‘Máquina Mortífera‘. Em 1988, ele sofreu um gravíssimo acidente de moto e ficou entre a vida e a morte.

Em entrevista ao The Guardian, ele contou que a experiência de quase morte fez com que ele tivesse uma experiência espiritual. Gary conta que chegou a morrer enquanto era operado pela equipe médica e voltou à vida após receber orientações do mundo dos espíritos.

“Sofri um acidente em uma Harley-Davidson. Saí com a moto e sem capacete, e bati minha cabeça em um meio-fio, parti meu crânio, morri após uma cirurgia no cérebro e fui para o outro lado, o reino espiritual, onde recebi informações”, disse. “Eu senti confiança, amor, proteção e felicidade como você não pode sentir na Terra. É o sentimento em que os anjos vivem”, continuou.

O ator de 75 anos conta ainda que três seres celestiais se aproximaram dele, lhe dizendo que ele estava em um “caminho bom”, mas que agora era sua “responsabilidade com a humanidade procurar ajudar os espíritos”.

“Então, uma luz disse: ‘Você pode vir até nós agora ou retornar ao seu corpo e continuar seu destino’. E toda vez que ele falava, eu me sentia tão amado, como um bebê nos braços de seu irmão, então quando você ouve a verdade por lá, você a coloca em prática. E a palavra verdade significa ‘levar o verdadeiro ensinamento ao coração'”, completou Gary.

O ator diz que “sua hora não havia chegado” após a experiência de quase morte: “A verdade me dizia que eu não havia terminado aqui na Terra. Essa é a verdade da sua essência e da sua alma. Quando você sente a verdade… A verdade é a munição mais forte que você tem em seu corpo, mente, alma e ser”.

Essa não é a primeira que ele comenta sobre a experiência de quase morte. Em 2005, Gary falou sobre o ocorrido em entrevista a Larry King: “Eu estava cercado de anjos. E eles não se parecem com os cartões de Natal. São grandes bolas de luz que flutuam e carregam nada além de amor e calor”.