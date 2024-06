Ator Nicollas Paixão celebra estreia de série ‘O Jogo Que Mudou a História’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 9:30 Para compartilhar:

Nesta semana, mais precisamente na última quinta, 13, a série ‘O Jogo Que Mudou a História‘ estreou na plataforma de streaming GloboPlay. A produção traz o ator Nicollas Paixão no papel de Chiquinho. Atualmente, o artista está no ar também com a reprise de ‘Cheias de Charme‘, onde interpreta Patrick Fragoso, filho dos personagens de Taís Araújo e Marcos Palmeira.

“‘O Jogo Que Mudou a História’ é um trabalho do qual eu adorei fazer parte. Amei ter feito parte desse projeto. Acredito que terá uma repercussão bastante positiva, pois acho que ninguém abordou esse assunto da forma como nós vamos abordar”, diz Nicollas.

A série, escrita por José Junior, é ambientada no Rio de Janeiro nas décadas de 1970 e 1980. Ela narra como um grupo de presos da Ilha Grande se transformou em uma das maiores facções do narcotráfico do Brasil. Nicollas interpreta Chiquinho, um jovem cujo pai está preso e é um dos fundadores do Comando Vermelho, então conhecido como ‘Falange Vermelha’.

“Eu interpretei o Chiquinho, um jovem cujo pai está preso. Seu pai é um dos fundadores do Comando Vermelho, que na época era conhecido como Falange Vermelha, criado no Presídio. O pai dele é um desses fundadores, é o herói dele. Ele ama o pai, mas o pai está preso”, explica Nicollas. “Então, ele fica em casa junto com seus dois irmãos e sua mãe, uma parceira incrível. Ele é o homem da casa e tem uma parceria muito forte com sua mãe, Daniela. Ele ajuda a cuidar dos irmãos”, complementa.

Além deste projeto, Nicollas tem um histórico consolidado na teledramaturgia brasileira. Ele começou sua carreira na novela ‘Cheias de Charme’, como Patrick Fragoso, e também participou das novelas ‘Império’ e ‘Vai na Fé’. O ator ainda está escalado para a próxima novela da GloboPlay, ‘Guerreiros do Sol’, que tem previsão de ir ao ar em 2025.