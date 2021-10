Ator mirim em ‘O Clone’, Thiago Oliveira afirma: ‘Não sou ex-ator mirim’

Thiago Oliveira voltará à TV em breve na segunda fase da novela “O Clone”, que será reexibida no “Vale a Pena Ver de Novo”. Em conversa com a coluna de Patrícia Kogut, ele falou sobre sua carreira no audiovisual.

“Não sou ex-ator ou ex-ator mirim. Continuo sendo ator e tenho sentido vontade de fazer novos trabalhos nesta área. E isso é fundamental para a minha carreira como diretor. Quando eu estou no set com o elenco, consigo entender o que eles querem de uma forma mais clara, porque já estive do outro lado”, disse.

