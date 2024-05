Ator Matheus Fagundes protagoniza curta nos Estados Unidos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 13:15 Para compartilhar:

Dividido entre Brasil e Estados Unidos, Matheus Fagundes gravou, em Los Angeles, o curta-metragem “American Smiles”, que tentará carreira em grandes festivais de cinema ao longo de 2024. Animado com os projetos audiovisuais, o ator celebra a oportunidade de atuar fora de seu país de origem e fala com entusiasmo sobre os trabalhos que tem se dedicado ao longo dos três anos morando fora.

“Fazer esse trabalho foi desafiador porque foi totalmente em inglês. Apesar de eu saber falar e me sentir confortável com a língua inglesa no dia a dia, atuar em português, que é minha língua nativa, já exige muita concentração. Em inglês, então, tive que me manter ainda mais concentrado, pois não estava apenas preocupado com a cena, mas também com a língua e o texto”, celebra Matheus.

“Minhas expectativas com os trabalhos que realizo são sempre as melhores possíveis, e estou orgulhoso por ter feito esse projeto 100% em inglês. Tenho certeza de que é o começo de uma linda trajetória”, completa.

O curta, baseado em uma história real, retrata o encontro de Thiago (Matheus Fagundes) e Jake (Landon Lee), que se conhecem por acaso em uma after party em Beverly Hills e desenvolvem um relacionamento onde o amor transcende quaisquer rótulos. Enquanto Jake depende das drogas para fugir da realidade, Thiago se torna emocionalmente dependente dele.

Este é o segundo curta-metragem que o ator se dedica durante a sua temporada de estudos nos EUA, antes disso, ele deu vida a Davi no curta ‘Grieving the Girl’ e participou de alguns comerciais.

“Sinto que estou no caminho certo e, a cada projeto que realizo aqui, sinto que a dificuldade com a língua vai diminuindo”, afirma Matheus, que recentemente encerrou no Brasil as gravações do filme ‘Dolores’, último longa de Chico Teixeira.