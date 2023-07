Ator Mateus Ribeiro chama atenção em série ‘Use Sua Voz’, da HBO Max

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 11:04 Compartilhe

O ator Mateus Ribeiro se prepara para estrear a série ‘Use Sua Voz‘, produzida pela HBO Max. Na trama, ele assumirá o papel de um professor de química, cuja personalidade tóxica exala confiança em si mesmo, seguindo apenas a lei do menor esforço.

Além de sua atuação na série, Mateus também está deixando sua marca no cenário musical. No segundo semestre, ele está programando o lançamento de seu terceiro single e videoclipe, que foi gravado no encantador interior do Nordeste brasileiro. Surpreendendo a todos, o ator não se contenta em apenas interpretar, pois também se envolveu na composição da música, na produção, no roteiro e na direção geral e de arte do videoclipe.

A ascensão meteórica de Mateus Ribeiro também foi reconhecida pela prestigiosa revista Forbes, que o incluiu na cobiçada lista ‘Under 30’. Essa seleção destaca jovens com menos de 30 anos que são considerados os mais promissores do país em suas respectivas áreas.

No teatro, Mateus brilhou ao dar vida ao personagem icônico de Santos Dumont no musical ‘Além do Ar’. Além disso, também assumiu o papel principal no musical da Broadway baseado no famoso personagem animado, Bob Esponja, conquistando a admiração do público e dos críticos.

