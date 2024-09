Ator Mário Gomes declara após ser despejado: ‘Estou na rua, debaixo da ponte’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 16:12 Para compartilhar:

Mário Gomes, 71 anos, começou a fazer sucesso em produções para a televisão ainda na década de 1970 e logo ganhou status de galã, com seus olhos azuis e personagens sedutores. Destaque da Globo nos anos 80 e 90, o artista viu sua vida tomar outros rumos nos últimos tempos. Neste final de semana, sofreu ação de despejo e foi retirado do imóvel em que morava com a família desde 2002, uma mansão localizada em área nobre da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o jornal carioca Extra, o imóvel foi a leilão para quitar dívidas trabalhistas com costureiras da antiga confecção que o ator tinha no Paraná. A casa, que fica de frente para o mar no bairro da Joatinga, zona oeste da capital, é avaliada em mais de R$ 20 milhões e foi arrematada por R$ 720 mil, ainda segundo o veículo.

“Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo. É uma dor imensa, um sentimento absurdo. Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte”, declarou o ator em entrevista para o Extra, publicada nesta segunda-feira, 16.

Pai de quatro filhos, Mário Gomes morava no imóvel com a esposa e dois filhos menores. Ele contou que deixou alguns pertences na casa de amigos e vizinhos.

Abalado com a situação, o ator declarou ter chorado bastante e que precisou recorrer a calmantes.

Dívidas

O ator Mário Gomes enfrentava uma batalha desde 2007, quando se desfez de uma empresa e ficou devendo salários a 84 funcionárias. Na ocasião, a dívida era de R$ 923 mil. Em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse para leilão para quitar a quantia devida.

O artista possuía, também, dívidas acumuladas em IPTU, que já ultrapassavam R$ 100 mil.

Mário Gomes é candidato a vereador no Rio pelo Republicanos e não declarou bens no site da Justiça Federal.

O ator costumava se manifestar nas redes sociais para falar sobre a ordem de ter que deixar a casa.

Ex-galã

O ator Mário Gomes está afastado da TV desde 2018, quando fez uma participação na novela “Tempo de amar”. Um ano depois, ele passou a vender sanduíches em uma carrocinha na Praia da Joatinga, região onde morava há mais de 40 anos e que contribuiu, em 2002, o imóvel de onde, agora, foi despejado.

Ex-galã da Globo, o artista começou a carreira na extinta TV Excelsior, em 1970, atuando em “A Mansão dos Vampiros”. Na emissora dos Marinho, participou de novelas como “Gabriela” (1975), “Anjo Mau” (primeira versão, 1976), “Marron Glacê” (1979), “Plumas e Paetês” (1980), “Sol de Verão” (1982), “Guerra dos Sexos” (1983), “Vereda Tropical” 91984), “O Sexo dos Anjos” (1989), “Perigosas Peruas” (1992) e “Quatro por Quatro” (1995), além de seriados e produções especiais.

