Ator Mario Frias é o novo secretário especial da Cultura, diz TV

O ator e apresentador Mario Freitas aceitou o convite para substituir a atriz Regina Duarte no cargo de secretário especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, de acordo com informações da BandNews TV.

Segundo a reportagem, o nome do ator ganhou força pelo apoio que recebeu nas redes sociais de apoiadores de Bolsonaro após ele dizer que aceitaria um cargo no atual governo durante entrevista à CNN.

Ainda de acordo com a BandNews, Mario Frias almoçou com Bolsonaro nesta terça-feira (19) em um encontro que tinha como pauta o futebol, com a presença de presidentes de clubes do Rio de Janeiro, como Flamengo e Vasco.