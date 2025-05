Ator Leonardo Miggiorin aposta no teatro e dá aulas de psicologia após sucesso na TV

Atualmente trabalhando como psicólogo, professor e ator – em cartaz com a peça “Não Se Mate”, em São Paulo – Leonardo Miggiorin, 43 anos, relembrou os bastidores de uma cena impactante logo no início da novela “Mulheres Apaixonadas” (2003), da TV Globo, na qual interpretava o rebelde incompreendido Rodrigo.

Em bate-papo ao videocast “IstoÉ Gente Entrevista”, o artista revelou os bastidores da cena do enterro de sua mãe na ficção e como foi dirigido para fazer a sequência com entrega e dramatização.

“Era uma cena de chuva, a gente foi cinco dias para o cemitério para gravar, estava todo mundo naquele estado já, assim, cansado e apreensivo para fazer a cena. Grandes atores ali reunidos, Camila Pitanga, Vera Holtz, José Mayer, e eu tinha que entrar com uma cena muito forte, impactante, que ainda ia descobrir como ela ia ser feita”, iniciou.

“O Waddington [diretor] chegou e falou assim: ‘Não, pera, pera, pera, gente, ele não entendeu ainda a cena. Dez vezes mais. É para chegar com o pé na porta’ . E aí eu entendi a cena, o jorro da emoção, a necessidade que tinha daquele personagem romper com algo que era velado na família, uma condescendência, um decoro, uma hierarquia que era respeitada”, disparou.

Em outro momento do bate-papo, Miggiorin, que atualmente também trabalha com psicologia, refletiu sobre as máscaras que as pessoas precisam usar para se encaixar em determinados padrões da sociedade.

Assista ao vídeo completo!