Ator larga carreira para se dedicar ao sertanejo

Numa entrevista, Rodrigo Andrade disse que ia largar a carreira de ator para se dedicar ao sertanejo. Os fãs de Rodrigo ficaram em polvorosa e a coluna bateu um papo rápido com o ator/ cantor para saber que historia é essa.

Li que você não irá mais fazer novela, é verdade?

Num futuro próximo, novela não é algo que pretendo fazer, pois demanda muito tempo e acaba me prendendo, mas não me impede de fazer séries e filmes que tem uma agenda mais flexível. Por que dessa decisão?

Há algum tempo já venho me dedicando a carreira de cantor, é uma paixão de infância, mas ficava meio lá e meio cá, porque atuar é algo que apareceu na minha vida e sempre gostei. Com lançamento de ‘O Lobo e o Frango’, que teve um baita sucesso e uma repercussão muito grande nas rádios de todo país, vi que estava na hora de focar e aproveitar para me dedicar de vez a essa grande paixão que é o sertanejo.

Você diz que o sertanejo é sua paixão, mas suas músicas têm vários estilos, por que isso?

Tenho o sertanejo como base, mas quero fazer algo divertido, que leve alegria para as pessoas e às vezes até as cutuque por algumas posturas, então misturamos outros estilos sim. Não temos preconceitos. Já me compararam com os Mamonas Assassinas pelo estilo, o que para mim é uma honra, mas assim como temos o humor, podemos ter a para música dançar juntinho, o bailão, de tudo um pouco. Aqui o céu é o limite…