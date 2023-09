Ator Kayky Brito teve politraumatismo; estado de saúde é estável

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 14:47 Compartilhe

O ator Kayky Brito teve politraumatismo ao ser atropelado na sexta-feira, 1º, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). A informação foi divulgada pela irmã do ator, Stephany Brito.

Em um story no Instagram, Stephany explicou que o irmão está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), do hospital Miguel Couto. “Seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações”, informou.

O artista estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca). A investigação segue em andamento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias