Ator Julio Rocha fala sobre paternidade: ‘Evoluindo para ser o melhor’

O ator Julio Rocha tem muitos motivos para comemorar no campo profissional e, principalmente, no lado pessoal de sua vida. Com a carreira na internet indo cada vez melhor, ele tem conseguido passar muito mais tempo ao lado de sua família, com sua esposa e seus três filhos, e o próximo dia dos pais será de muita felicidade. Em entrevista exclusiva, ele falou sobre paternidade e sobre a relação com as crianças.

“Ao meu ver, ser pai é ser base, ser guia, ser uma estrutura de criação e crescimento para os filhos. Estar ali provendo amor, carinho e ensinamentos que possam ajudá-los a crescer da melhor forma possível”, afirma.

“Mas, também, posso dizer que ser pai é ser aluno porque aprendemos demais com nossos filhos. É um equilíbrio. E mesmo que pareça clichê, eles significam tudo para mim. São a minha base, tudo que sou e faço é pelos meus filhos. É simplesmente o amor mais puro que existe no mundo”, completa.

Ao lado de Karoline Kleine, ele é pai de José, de 4 anos, Eduardo, de 3, e de Sarah, que nasceu em maio e é o mais novo xodó da família. Sobre a caçulinha, ele analisa que ela trouxe novas vivências para a família.

“Com cada filho a gente viveu experiências novas porque foram momentos muito distintos que passamos. Mas com a Sarah, principalmente por ela ser a nossa primeira menina, tive que me adaptar para conseguir cuidar dela de uma forma diferente. Presto atenção em algumas coisas que não via antes, e conforme eles forem crescendo, vou continuar evoluindo pra ser o melhor pai possível”, garante.

“É quase impossível definir cada um dos meus filhos com uma palavra, mas sinto que o José é intenso, o Dudu é hilário e a Sarah é pureza”, complementa.

Julio, que não abre mão de ter as crias por perto, aproveitou para assumir que o medo de falhar existe, mas que entende que isso é normal: “Cometer erros faz parte da vida. Por mais que estejamos sempre tentando ser perfeitos, é impossível não sentir medo de falhar. Mas como reagimos e trabalhamos essas falhas é o que nos faz crescer”.

“A mesma coisa sobre ter uma rede de apoio. Com a minha vivência, é impossível chegar longe sem ter por perto pessoas que te ajudem a trilhar esse caminho. Temos que estar próximos de pessoas que nos querem bem, que colocariam a mão no fogo por nós. Sou muito feliz por ter com quem contar”, segue.

“Amor e respeito, honestamente, acho que são valores indispensáveis a se passar para um filho. Na verdade, é indispensável para todos. Infelizmente, o mundo é um lugar complicado, já temos tragédias demais e a cura pra isso tudo é o amor e o respeito. Passar isso para os meus filhos é importantíssimo porque saber que, com essa base, eles serão bons seres humanos, é algo que me move muito”, finaliza.

