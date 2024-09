Ator John David Ashton, de ‘Um Tira da Pesada’, morre aos 76 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 9:51 Para compartilhar:

O ator John David Ashton morreu aos 76 anos, após enfrentar um tratamento contra o câncer. A morte aconteceu na quinta-feira, 26, mas só foi noticiada no fim de semana, e a informação foi confirmada pela assessoria do famoso ao TMZ.

O ator ficou famoso por seu papel como John Taggart na franquia ‘Um Tira da Pesada’, protagonizada por Eddie Murphy.

“John deixa um legado de amor, dedicação e trabalho. Sua memória estará para sempre com sua esposa, filhos e netos, assim como com seus irmãos, irmãs e todos que o amavam. O impacto de John no mundo será lembrado e celebrado pelas próximas gerações”, declarou Alan Somers, empresário do ator, ao site norte-americano.