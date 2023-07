Ator Jesuíta Barbosa denuncia agressão de namorado, mas apaga publicação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 4:35 Compartilhe

Jesuíta Barbosa preocupou fãs na noite desta segunda-feira, 17. Isso porque o ator, que tem um relacionamento com o designer Cícero Ibeiro, compartilhou uma denúncia em seus stories do Instagram, mas apagou o post logo em seguida.

“C. I. Me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner [‘parceiro’, em inglês]”, escreveu o intérprete de Jove no remake de “Pantanal”. O story, entretanto, foi deletado poucos minutos depois.

Na sequência, seguidores preocupados se manifestaram nas redes sociais e em comentários das publicações mais recentes de Jesuíta e Cícero.

“Não se submeta a um relacionamento tóxico… Ninguém merece passar por isso”, aconselhou um seguidor. “Pra ele ter se exposto deve ter sido bem sério mesmo. Ele é um dos atores mais reservados com relação a vida pessoal”, teorizou uma internauta, no Twitter.

Até o momento de publicação desta nota, nenhum dos dois havia se pronunciado novamente.

