Ator Jeremy Renner está totalmente recuperado após quebrar 30 ossos; relembre o acidente

O ator Jeremy Renner surpreendeu amigos e fãs ao surgir completamente recuperado, após ter sofrido um grave acidente há sete meses.

No último final de semana, o astro reconhecido por interpretar o super-herói Gavião Arqueiro, esteve presente na festa em comemoração ao aniversário da atriz Kate Bakinsdale.

Jeremy foi flagrado por paparazzis. Nos registros divulgados, é possível verificar que Jeremy já consegue caminhar sozinho e sem a ajuda de bengala.

Ele compareceu ao evento acompanhado pelo ator Casey Affleck, que é irmão de Ben Affleck.

O acidente

Em janeiro deste ano, Jeremy Renner estava em casa ao lado da família quando sofreu um grave acidente.

Ele dirigia um limpa-neve, ao tentar salvar seu sobrinho de ser atropelado, acabou indo para baixo do veículo.

Astro dos filmes da Marvel, Jeremy foi levado de helicóptero ao hospital, onde verificou-se que ele havia quebrado 30 ossos.

“Eu lembro de toda a dor. Eu fiquei acordado em todo o momento”, relembrou o artista em uma entrevista concedida em abril.

No mesmo período, Jeremy participou do talk-show americano Jimmy Kimmel Live!, apresentado por Jimmy Kimmel. O ator chegou à entrevista andando com a ajuda de uma bengala.

“Continuamos descobrindo [os ossos quebrados] à medida que [os médicos] avançavam, porque eles iam com uma ordem crítica do que eu iria morrer ou não. Seis semanas depois, eles estavam achando outro quebrado, outro quebrado”, disse ele ao detalhar os momentos no hospital.

Já durante entrevista para o programa Good Morning America, o ator revelou ter deixado uma última mensagem para a família caso ele não sobrevivesse.

A recuperação do ator pôde ser acompanhada pelo Instagram, por onde ele atualizava seu estado de saúde e evolução no tratamento médico.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jeremy Renner (@jeremyrenner)





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jeremy Renner (@jeremyrenner)

