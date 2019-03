Ator italiano Pino Caruso morre aos 84 anos

PALERMO, 8 MAR (ANSA) – O ator italiano Pino Caruso morreu na noite desta quinta-feira (7) em Roma, aos 84 anos de idade. As causas da morte não foram reveladas, mas o artista estava doente há alguns anos. O funeral será realizado no próximo sábado (9). Nascido em 12 de outubro de 1934, em Palermo, Caruso foi um dos atores mais famosos da Sicília, tanto na televisão quanto no cinema. Ele ainda foi responsável por relançar as atividades culturais em sua cidade natal entre 1995 e 1997 com o festival “Palermo di scena”.

Ao longo de sua carreira, o ator italiano estrelou o “Il giuoco delle parti”, de Luigi Pirandello, além de “Il flauto magico”, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Teatro Massimo de Palermo.(ANSA)