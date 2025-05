Ator francês Gérard Depardieu é condenado por agressão sexual contra duas mulheres

Um tribunal de Paris condenou nesta terça-feira, 13, o ator Gérard Depardieu por ter abusado sexualmente de duas mulheres em um set de filmagem de 2021, o sentenciando a 18 meses de prisão com pena suspensa. Desta forma, Depardieu não cumprirá a pena imediatamente.

O ator, de 76 anos, foi condenado por ter apalpado uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de 34 anos durante as filmagens de Les Volets Verts.

O caso foi visto como um teste fundamental pós-#MeToo de como a sociedade francesa e sua indústria cinematográfica lidam com alegações de má conduta sexual envolvendo figuras públicas.

Depardieu, que negou as acusações, não compareceu à audiência desta terça-feira. Além da pena de 18 meses de prisão, a Justiça francesa determinou que o ator deve ser incluído em uma lista de criminosos sexuais.

A longa e célebre carreira transformou Depardieu em um gigante do cinema francês. Ele foi indicado ao Oscar em 1991 por sua atuação como o espadachim e poeta Cyrano de Bergerac.

Durante o julgamento de quatro dias em março, o ator rejeitou as acusações, afirmando que “não é assim”. Ele reconheceu que usou linguagem vulgar e sexualizada no set de filmagem e que agarrou os quadris da cenógrafa durante uma discussão, mas negou que seu comportamento fosse sexual. (Com agências internacionais).