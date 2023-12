Ator francês Gérard Depardieu é acusado de estupro por jornalista espanhola

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/12/2023 - 16:47 Para compartilhar:

A jornalista e escritora espanhola Ruth Baza anunciou, nesta terça-feira (19), que apresentou uma denúncia contra o ator francês Gérard Depardieu por estupro, por eventos ocorridos supostamente em Paris em 1995.

A autora, de 51 anos, explicou à AFP que apresentou a denúncia na última quinta-feira perante a polícia espanhola por um estupro que teria ocorrido durante uma entrevista que ela fez ao ator francês para a revista Cinemanía em 12 de outubro de 1995, em Paris, confirmando, assim, uma informação divulgada pelo jornal espanhol La Vanguardia.

“Foi uma invasão sem o meu absoluto consentimento, em momento algum”, indicou Baza, que na época tinha 23 anos, enquanto o ator tinha 46. “Fiquei absolutamente paralisada”, acrescentou sobre os eventos ocorridos supostamente nos escritórios da antiga produtora Roissy Films.

Na Espanha, o crime de “agressão sexual” inclui também o estupro, de acordo com o código penal do país.

Em sua conversa com a AFP, Baza referiu-se ao ocorrido como “agressão sexual”, mas ao ser questionada se foi um estupro, respondeu afirmativamente: “assim a polícia o classificou”.

– “Petrificada” –

Contactadas pela AFP, a polícia e o Ministério Público não confirmaram se a denúncia já havia sido apresentada, o que seria a terceira contra o ator francês por violência sexual desde 2018.

“Quando começamos a entrevista, estávamos os dois em pé e, não sei como, de repente ele me abraçou. Ele começou a beijar todo o meu rosto. Me beijou na boca e eu não conseguia me mexer”, explicou Ruth Baza à AFP.

“Ele tocou o meu corpo e tocou o interior das minhas pernas e eu não conseguia me mexer. Não conseguia me mexer, e ele me beijava, me beijava”, relatou, assegurando que ficou “petrificada” e que “não sentia nada”.

A jornalista disse que havia esquecido “completamente” o que aconteceu até ler a investigação publicada em abril pelo veículo Mediapart, na qual 13 novos depoimentos contra Depardieu vieram à tona.

Este artigo provocou nela um “clique interno” e trouxe à sua mente “pequenos lampejos” do ocorrido, corroborados por anotações pessoais da época que diz ter encontrado.

– Fatos prescritos –

No plano jurídico, esta denúncia tem poucas chances de prosperar, uma vez que os eventos estariam prescritos a priori na França.

Apesar disso, a jornalista disse ter decidido denunciar na esperança de que possa “ajudar outras pessoas” a fazerem o mesmo.

Gérard Depardieu é alvo de uma acusação desde dezembro de 2020 pelo estupro e agressão sexual contra a atriz Charlotte Arnould, que denunciou em agosto de 2018 dois estupros na residência parisiense do ator, que refuta as acusações.

A divulgação, no início de dezembro, de uma reportagem da emissora France 2, na qual o ator faz comentários misóginos, o colocou novamente sob escrutínio.

Da mesma forma, a atriz Hélène Darras também o denunciou em setembro por uma agressão sexual sofrida em 2007, eventos supostamente prescritos, e que o ator também nega.





