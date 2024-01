Ator francês Alain Delon e filhos trocam acusações e processos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/01/2024 - 16:08 Para compartilhar:

O astro francês Alain Delon e seus filhos estão trocando acusações e ações judiciais após a publicação, nesta quinta-feira (4), de uma entrevista explosiva do mais velho, Anthony, na qual ele afirma que o ator, de 88 anos, está “debilitado” e “não suporta mais ver-se nesta condição”.

Alain Delon, que sofreu um derrame cerebral em julho de 2019, processará Anthony por causa dessas declarações, informou o advogado do ator, Christophe Ayela, em um comunicado enviado à AFP.

As capacidades físicas e mentais do ator e os cuidados pessoais que ele precisa têm provocado tensões na família.

Na entrevista à revista Paris Match publicada nesta quinta, Anthony Delon também revelou que registrou uma declaração à polícia (sem denúncia formal) afirmando que sua irmã Anouchka manteve o pai afastado dos cuidados que precisa.

Segundo Anthony, Anouchka não o informou de que seu pai não havia conseguido passar em “cinco testes cognitivos” entre 2019 e 2022.

Poucas horas após a publicação da entrevista, o advogado de Alain anunciou a ação legal.

“Ele me comunicou que estava extremamente surpreso com o escândalo midiático orquestrado por seu filho, Anthony, que tem um único objetivo, prejudicar a reputação de sua filha Anouchka, prejudicá-lo e atentar contra a relação única que ele sempre manteve com Anouchka”, explicou o advogado à AFP.

Alain Delon “não suporta a agressividade de seu filho Anthony, que constantemente lhe diz que está senil” e que teria dito abertamente que “este foi o último Natal” do ator.

Alain apareceu muito magro em uma foto publicada no Instagram na véspera de Natal por outro de seus filhos, Alain-Fabien.

“Ele fala pouco, fica cansado ou irritado quando pedimos para ele repetir as palavras, porque nem sempre sua voz é audível”, diz Anthony em sua entrevista.

O último grande ícone do cinema francês pediu a seu advogado para “abrir um processo, inicialmente por difamação” e também que “estude os procedimentos necessários para pôr fim às ameaças contra ele e sua filha”, contou Ayela.

Da mesma forma, Anouchka anunciou outra ação judicial contra Anthony por difamação, ameaças e assédio, segundo o mesmo advogado, que a representa.

Essas tensões familiares se somam ao litígio legal dos três filhos contra Hiromi Rollin, a “dama de companhia” do astro, termo que ela rejeita. A Justiça abriu uma investigação por suspeita de “assédio moral”.

De acordo com o advogado dos filhos, Rollin teria isolado “Alain Delon de seus entes queridos, amigos e família, utilizando manobras e ameaças” desde o acidente vascular cerebral do ator.

Rollin foi então expulsa da mansão da família de Alain Delon, e seu advogado anunciou que planeja apresentar uma denúncia “contra membros da família Delon e seus seguranças por violência intencional agravada […] comprovada por atestado médico”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias