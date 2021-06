Ator Fernando Sampaio começa reforma de casa incendiada

O ator Fernando Sampaio começou a reforma de sua casa que sofreu incêndio no dia 19 de junho no Rio de Janeiro. Fãs do artista criaram uma vaquinha virtual para arrecadar doações e a empresa 2R Renato Rodrigues ofereceu ajuda para reconstruir o imóvel.

“Por aqui avançamos! Nos outros quartos foi passado o selante e no quarto onde o incêndio iniciou já começou o emboço das paredes para passar o selante e vir com a massa!”, disse Fernando nas redes sociais.

