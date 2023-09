Ator espanhol Gabriel Guevara é detido em Veneza por agressão sexual

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2023 - 18:59 Compartilhe

O ator espanhol Gabriel Guevara, conhecido por seus papeis em séries, foi detido em Veneza, após uma ordem internacional de prisão emitida pela França por agressão sexual, anunciou a imprensa italiana neste domingo.

Guevara, de 22 anos, estava na cidade italiana para receber um prêmio da Filming Italy por sua atuação em “Skam Espanha”, uma adaptação de uma produção norueguesa para o público adolescente.

Em nota, a organização do Festival de Veneza indicou que a presença do ator não tinha qualquer relação com o evento internacional de cinema.

A atribuição do prêmio a Guevara foi suspensa enquanto se aguarda a conclusão da investigação, esclareceram os organizadores do evento privado.

Segundo a agência local Ansa, Gabriel Guevara foi detido pela polícia ao chegar, no sábado, ao Lido, onde acontece a mostra.

Um tribunal italiano deverá decidir nos próximos dias sobre o pedido de extradição.

Gabriel Guevara também participou das séries “Hit” e “Como mandar tudo à merda”, que fez sucesso no ano passado na Espanha, e também no filme “Minha culpa”.

