Ator Edson Caldas é visto em imagens com homem desconhecido no dia do seu desaparecimento, aponta família

A polícia do Rio segue investigando o desaparecimento do ator Edson Caldas, que foi visto pela última vez na última sexta-feira, 2. Agora, os agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) têm mais uma pista que pode ajudar a desvendar o que teria acontecido com ele.

A esposa do artista, que também trabalha como entregador, Jennyffer Vieira, compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 8, a informação de que Edson teria sido registrado por imagens ao lado de um homem desconhecido no dia de seu desaparecimento.

A postagem original, feita por uma pessoa próxima a família, aponta que o ator estaria em um município afastado de onde mora e, também, aquele onde ele deveria realizar uma entrega.

“Conseguimos algumas imagens dele passando em uma rua localizada em Japeri às 23h18 com um homem e não conseguimos identificar quem seria esse homem”, diz o texto compartilhado por Jennyffer no Instagram, apontando o município da Região Metropolitana do Rio.

A família já havia informado que conseguiu rastrear o celular de Edson e que a localização apontava para Japeri, que é localizado a mais de 50 quilômetros de onde ele teria que fazer uma entrega, naquele mesmo dia.

Edson Caldas Barboza tem 29 anos, é ator e já participou de produções como a novela “Gênesis”, da Record, e do filme “O Último Animal”. Ele é casado, tem dois filhos e também trabalha como entregador de mercadorias.

