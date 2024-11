Ator e rapper Saafir morre aos 54 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/11/2024 - 7:39 Para compartilhar:

O ator e rapper norte-americano Reggis Gibson, mais conhecido como Saafir, morreu aos 54 anos de idade, nesta terça-feira, 19. A notícia foi divulgada nas redes sociais pelo também cantor e ator Xzibit, que aproveitou para lamentar a morte do amigo e parceiro musical em vários trabalhos. A causa da morte não foi divulgada.

Saffir fez parte do grupo ‘Golden State Project’, com Ras Kass e Xzibit. Além disso, também trabalhou como ator nos filmes ‘Perigo para a Sociedade’ (1993) e ‘Tamales and Gumbo’ (2015), e nas séries de TV ‘Living Single’ (1997), ‘O Guardião’ (2001) e ‘CSI: Miami’ (2003).

“Não acredito que estou escrevendo isso agora, mas não sei mais o que fazer no momento. Por volta das 8h45 desta manhã, meu irmão Reggie conhecido no mundo como Saafir, faleceu. Temos tantas histórias que não consigo nem explicar o que estou sentindo agora. Nós estávamos ao seu lado e o deixamos saber o quanto o amávamos. Ele pode descansar agora”, postou Xzibit nas redes sociais.

“Amigos, família, todos que agitaram conosco da comunidade do hip hop, se vocês puderem ser solidários e estender a mão para @chopblack, seu irmão mais novo, e @lilsaafir, seu filho, porque a família realmente precisa de apoio neste momento É tudo o que tenho agora. Minha alma está arrasada. Nós te amamos, irmão”, completou.