Ator e pianista Laércio de Freitas morre aos 83 anos em São Paulo

O ator e pianista Laércio de Freitas morreu aos 83 anos na tarde de sexta-feira, 5, em São Paulo. Por meio das redes sociais, a atriz Thalma de Freitas, filha do artista, comunicou que ele vai ser velado e cremado neste sábado, 6, no cemitério da Vila Alpina.

“É com o coração cheio de amor que anunciamos o falecimento do Maestro Laércio de Freitas. Papai fez sua passagem hoje à tarde, dormindo na Paz de Deus. Vivas à Vida deste Ser de Luz e Amor, que fez contribuições inestimáveis para a arte e cultura do Brasil, fez grandes amigos por onde passou e amou com todo o coração todos os dias de sua vida”, escreveu a atriz.

Como pianista, Laércio trabalhou com Elza Soares, Erasmo Carlos e Maria Bethânia. Ele nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, e iniciou sua carreira artística em 1960, depois ganhou destaque por seus arranjos no LP “Quem é Quem”, de João Donato.

No ano de 1972, ele lançou seu primeiro disco intitulado “Laércio de Freitas e o Som Roceiro”. Em 1982, o artista passou a se dedicar à regência, consolidando assim sua influência na música brasileira.