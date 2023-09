Ator e diretor Jorge Coutinho segue internado em hospital no Rio, aos 89 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2023 - 18:01 Compartilhe

O ator e diretor Jorge Coutinho, 89 anos, segue internado no Rio de Janeiro. De acordo com último boletim médico, ele apresenta quadro de infecção urinária.

Coutinho está internado no Hospital Copa D’Or, zona sul da capital fluminense, onde deu entrada há duas semanas.

Nesta sábado, 23, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, que já teve Coutinho como presidente, anunciou a morte do artista, através do Instagram, mas acabou apagando a publicação.

