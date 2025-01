Ator e amigo de Tata Werneck celebra cura de doença e mostra cicatriz na cabeça

Marcelo Luiz Nascimento, marido do ator Pablo Sanábio, usou as redes sociais para celebrar a cura da doença do ator, de 42 anos. Sem revelar a enfermidade do artista, Marcelo postou uma foto em que o companheiro aparece com uma cicatriz grande na cabeça, e exaltou a força do amado.

“A vida é um presente e é tempo de celebrar sua vitória, que, neste ano, lutou com coragem, fé e determinação. Você nos mostrou que, mesmo diante dos desafios mais difíceis, é possível encontrar esperança, amor e resiliência. Essa vitória não é só sobre uma doença; é sobre escolher viver plenamente, celebrar cada momento e nunca desistir. Estamos aqui comemorando sua força e a alegria de tê-lo conosco, saudável e renovado”, declarou.

Segundo o jornal “Extra”, a assessoria de imprensa do ator informou que Pablo “está ótimo”, mas não quis informar qual doença o acometeu.

Pablo estava escalado para viver o marido de Zélia, papel de Letícia Colin em “Garota do Momento”, atual novela das 18h da Globo, porém teve que deixar a trama em outubro para tratar de sua saúde.

O ator é conhecido por papéis nas novelas “Totalmente Demais” (2016) e “Vai na Fé” (2023), e por interpretar o médico Charles Garcia na série “Sob Pressão”. Ele e Marcelo são casados há mais de dez anos e adotaram em 2018 uma filha, que hoje tem 7 anos.