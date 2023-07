Ator Drayson Menezes celebra estreia do musical ‘O Rei Leão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 8:15 Compartilhe

Drayson Menezes tem se destacado no musical ‘O Rei Leão’. O ator dá vida ao personagem ‘Mufasa’ e celebrou a estreia do espetáculo, não escondeu a ansiedade, e definiu o momento como de grande emoção.

“Emocionante é a palavra. Tudo nesse espetáculo me emociona. Ser o Mufasa, um personagem tão vivo na nossa memória, no maior musical do mundo, é uma alegria imensa é uma honra. É lindo saber que estamos impactando a vida de tanta gente que vem assistir e o teatro nos permite sentir isso na troca com o público”, conta.

“Ninguém sai do espetáculo sem ser tocado por essa relação tão poderosa entre pai e filho. O Rei Leão emociona, ensina, encanta e faz refletir”, completa o artista, que coleciona outros trabalhos, em novelas da TV Globo, como ‘Segundo Sol’, ‘Sangue Bom’, ‘Verão 90’ e ‘Rock Story’.

Na pré-estreia do musical, Drayson usou um look assinado por ele mesmo para chegar ao evento. Além de ator, ele também é empresário e fundador de duas marcas de roupas masculinas.

O musical ‘O Rei Leão’ volta à capital no Teatro Renault, dez anos após a primeira montagem brasileira. O espetáculo criado pela diretora americana Julie Taymor é baseado na animação da Disney lançada em 1994 e estreou na Broadway três anos depois, completando 25 anos em cartaz.

A produção também é a mais bem-sucedida da Broadway, vista por mais de 100 000 000 de pessoas no mundo, sendo mais de 850 000 no Brasil, cuja temporada foi de março de 2013 a dezembro de 2014 também no Teatro Renault.

Drayson Menezzes é ator, diretor, produtor, preparador de atores, cantor e empresário, formado em Teatro pela UniverCidade-RJ. Atua profissionalmente há quase 20 anos.

Atuou também em séries como ‘Sem Filtro’, da Netflix, ‘Lov3’ e ‘5x Comédia’, ambas do Amazon Prime Brasil. Ainda em 2023 estreará nos streamings Netflix, com o longa ‘O Lado Bom de Ser Traída’, Disney+, na serie ‘A Magia de Aruna’, Globoplay, em ‘As Aventuras de José e Durval’.

