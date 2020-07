Ator do seriado Sandy & Junior fala sobre depressão profunda: “Momento difícil”

Edward Boggism, ator que deu vida a um personagem de vilão no seriado Sandy & Junior, em entrevista a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, falou sobre a depressão profunda que enfrentou.

Boggism revelou que chegou a ser internado em uma clínica para receber o tratamento adequado. “Foi um momento difícil, mas hoje em dia tenho mais estrutura familiar, psicológica. Naquela época, precisei de ajuda especializada. Foi importante eu ter entrado de cabeça para me resolver e me entender. Quando estamos com dificuldade, temos que compreender o que traz isso. Hoje entendo melhor a depressão, que é um transtorno cíclico. Se ela voltar, já sei lidar. E ela volta”, contou.

Durante o bate-papo, ele também disse o que aprendeu com o período difícil que viveu. “Aprendi a fazer movimentos contrários a ela. Gosto daquela frase do Buda que diz: “A dor é inevitável, o sofrimento é opcional”. Se encaramos a dor como um peso, ela vira sofrimento. Já se encaramos como algo que nos faz evoluir, ela se torna um benefício. Muitas coisas negativas na nossa vida podem se transformar em positivas”.