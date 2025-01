Ator desaparecido de ‘The Politician’ é encontrado com ‘concussão grave’

O ator Theo Germaine, conhecido por interpretar o personagem James Sullivan na série The Politician, da Netflix, foi encontrado com uma “grave concussão” após ter desaparecido. A informação foi confirmada pelo namorado do artista, William Rusan, em uma publicação no Facebook neste domingo, 5.

Segundo o jornal Independent, Theo, que se identifica como uma pessoa não-binária, havia desaparecido no sábado, 4, e foi encontrado seis horas depois. William contou que ele e a mãe do ator foram os responsáveis por encontrá-lo.

O namorado do artista afirmou que ele deve ficar afastado das redes sociais “por uma ou duas semanas”.

Ainda conforme William, o ator está sob cuidados médicos. “Toda a família realmente aprecia a preocupação de todos”, escreveu.

The Politician estreou em 2019 na Netflix.

A série acompanha Payton Hobart (Ben Platt), um jovem rico e estudante de Santa Barbara que sabe, desde os sete anos, que será presidente dos EUA.

Antes, porém, ele precisa enfrentar o difícil ambiente político de sua escola, a Saint Sebastian High School, e se eleger presidente do corpo estudantil.