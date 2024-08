Ator de ‘Yellowstone’ e ‘Cinquenta tons de cinza’ espera primeiro filho com modelo brasileira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 19:09 Para compartilhar:

O ator americano Luke Grimes, 40 anos, e sua esposa, a modelo brasileira Bianca Rodrigues Grimes estão à espera do primeiro filho do casal. A novidade foi anunciada por ela através de uma publicação no Instagram, no último domingo, 4.

Bianca compartilhou uma foto de sua silhueta refletida em um espelho em que mostra o barrigão, na qual se percebe a gestação já bem avançada.

“Mal posso esperar para conhecê-lo, pequeno”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed..

O ator e a modelo estão casados desde novembro de 2018.

O ator participou dos filmes “Sniper americano” (2014), “Cinquenta tons de cinza” (2015) e “Felicidade para principiantes” (2023).

O casal vive há cinco anos no estado de Montana, nos Estados Unidos, onde acontecem as filmagens da série “Yellowstone”, na qual ele atua.

