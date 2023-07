Ator de ‘Verdades Secretas’ acusa autor da Globo de assédio sexual

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2023 - 15:00 Compartilhe

O ator denunciou ter sofrido assédio sexual do autor Gilberto Braga, que morreu em 2021. Em stories no Instagram, o ator de Verdades Secretas postou um print de uma conversa com o escritor que, em 2013, teria perguntado “quando você vai dar para mim?”. Na sequência, Felipe teria respondido: “Você errou o destinatário da sua mensagem”.

Ainda nos stories do Instagram, o ator revelou que já teria passado por uma situação pior em 2006. “Com 19 anos, denunciei que o autor da novela tinha enfiado a mão na minha calça — fui demitido no dia seguinte. Mesmo tendo quebrado um quadro na cabeça dele [Braga], para me defender, o filho da p* continuou por mais cinco anos atrás de mim no Facebook”, escreveu.

Felipe também contou ter feito outras denúncias sobre crimes que presenciou no meio artístico. “Com 28, denunciei um dos maiores esquemas de corrupção no teatro musical (do qual eu era sócio). O segurança da produtora me ameaçou com arma no coldre. Virou silêncio”.

“Não vou falar de Verdades Secretas 2 agora. Até porque ainda há muitas dúvidas. A TV Globo nada tem a ver com isso, mas sim as pessoas que trabalham e trabalhavam lá. Tá chegando a hora de jogar a m* no ventilador de uma vez, para ver se meus colegas tomam coragem de fazer o mesmo que eu”, concluiu Felipe.

