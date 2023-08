Ator de ‘Vai na Fé’, Matheus Abreu sofre acidente em Minas: ‘Em observação’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 15:18 Compartilhe

O ator Matheus Abreu, que foi um dos destaques em com o seu personagem Eduardo em ‘Vai na Fé’, novela de sucesso das 19h da Globo que chegou ao fim no início deste mês, sofreu um acidente nesta segunda-feira (28).

O artista passeava de moto em sua cidade natal, Ouro Branco, na Região Central de Minas, quando foi atingido na lateral por um motorista.

“Aparentemente, não há nada de grave, mas estamos aguardando o resultado dos exames do Hospital da Fundação Ouro Branco, onde ele se encontra em observação até amanhã (30)”, disse a assessoria em nota, de acordo com o g1.

Ainda segundo a assessoria do ator, o motorista do carro atingiu a moto no momento em que fazia o retorno na via por onde o ator trafegava, na principal rua do bairro Primeiro de Maio.

O estado de Matheus não é grave. Ele deve seguir em observação em um hospital da região.

Além de Vai na Fé, Matheus Abreu trabalhou nas novelas ‘Malhação – Viva a Diferença’ (2017), ‘O Sétimo Guardião’ (2018) e ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ (2019).

